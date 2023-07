PHOTOS | « Tant et aussi longtemps que je serai en vie, il y aura un Marathon Mamu » – Roger Vachon

Qu’importe le nombre de participants qu’il y avait au départ de la 11e édition du Marathon Mamu, son coordonnateur Roger Vachon se dit content et n’entend pas baisser les bras.

Il y avait près de 175 inscriptions pour l’édition 2023 du 2 juillet. La météo annoncée n’a certes pas été favorable pour attirer de nouvelles personnes dans les dernières journées.

Roger Vachon ne pouvait expliquer précisément cette participation moindre qu’aux dernières années.

« Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis content quand même et toujours étonné de voir des gens venir et continuer à me pousser. Tant et aussi longtemps que je serai en vie, il y aura un Marathon Mamu », a-t-il dit.

Il évoque la situation des feux de forêt et le début tardif pour la promotion des inscriptions. Il soulève également le manque de bénévoles.

Après trois années difficiles financièrement pour l’événement de course à pied, Roger Vachon indique que les choses se replacent.

Le coordonnateur compte amorcer la promotion des inscriptions plus tôt en vue du rendez-vous de 2024. « Ceux qui veulent faire un marathon se préparent dès janvier. »

M. Vachon parle aussi de travailler plus fort pour l’aspect de la sécurité, même s’il n’y a aucun incident rapporté.

Il tient aussi à souligner la précieuse collaboration de Cynthia Lévesque-Blanchette.

Comme performance digne de mention et de défi individuel, soulignons les 42,2 km, à la marche, de l’Innue Marie-Eve Vollant. La femme de 43 ans se prépare pour un trek au Pérou.

Les prochains rendez-vous de course à pied dans l’est de la région sont la Trail pour Marjo de Sept-Îles le 3 septembre et la Course du 50e Parallèle de Port-Cartier le 17 septembre.

PHOTOS : Optik 360 – Plus de photos au https://www.facebook.com/optik360

Galerie photo