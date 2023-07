La photo d’archives du mois: le voyage au quotidien

Nos rivières, ces traits d’union permettant une expérience unique du territoire.

Comme la Jupiter, artère translucide serpentant à travers épinettes et rochers sur 80 km, à Anticosti. Réelle fontaine de saumons, mais également milieu de vie. Comme la Vauréal, une chute de 76 mètres logée dans un canyon qui fut tôt identifiée comme une ressource à exploiter.

Son cas, comme la vocation finale de l’île, soulève la question de soumettre les forces naturelles au service de l’industrie ou d’exploiter leur faune comme ressource économique. Comme le lac Walker, près de Port-Cartier, autre porteur sensationnel, autour duquel s’articule actuellement un projet de parc national.

Le processus de reconnaissance permet aux habitants de décider de son usage et de son avenir économique, sachant que l’action de protéger signale déjà son importance comme icône naturelle identitaire, mais aussi comme milieu de vie.

Et s’il permet de plus une expérience autrement irréalisable du territoire, Walker a, comme Manitou, Boum Boum1, Magpie, Vauréal et compagnie, la force d’activer de nouveaux leviers économiques en faisant connaître et vivre toute l’exceptionnalité du pays.

[1]. Rivière-au-Tonnerre.