Location touristique à Sept-Îles : la ville précise son règlement

Il ne sera désormais plus possible pour les propriétaires d’une résidence secondaire à Sept-Îles dans les secteurs du parc Ferland et du centre-ville de procéder à la location. Cette décision a été prise par le conseil municipal lors de la séance du 27 juin.

Il sera encore possible de louer les résidences secondaires dans les secteurs en périphérie de la ville.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, indique que cette décision est notamment en réaction face à la popularité de la plateforme de location Airbnb.

Rappelons que le gouvernement du Québec a autorisé les gens à louer leur résidence principale. Par contre, pour ce qui est des résidences secondaires, les municipalités peuvent légiférer à ce sujet. C’est ce que la Ville de Sept-Îles vient de faire.