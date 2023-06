D’autres bris de conduite à prévoir à Sept-Îles

Depuis 2020, trois bris sont survenus sur la rue Retty et cinq sur la rue Brochu.

Sept-Îles a de nouveau été touché par un bris de conduite dans le secteur de la rue Retty la semaine dernière et il faut s’attendre à ce qu’il y en ait d’autres dans le futur.

C’était le huitième bris qui touchait ce secteur depuis 2020.

« C’est le même constat qu’on voit. C’est une conduite qui est amincie par le fond et il y a des fissures », déclare le directeur des Travaux publics de la Ville de Sept-Îles, Michel Tardif.

Il ajoute qu’il y a une usure prématurée sur les conduites dans ce secteur. Celle-ci est causée par de l’équipement attaché à la conduite de refoulement, soit au niveau des purgeurs d’air.

La Ville a procédé à des travaux en décembre 2022, pour adresser cette problématique et la conduite est désormais optimale, assure le directeur des Travaux publics.

Malgré tout, d’autres bris sont à prévoir, parce que la conduite a été affaiblie.

« Je vous annonce que c’est clair qu’il va y avoir d’autres bris. Combien ? On espère le moins possible », affirme Michel Tardif.

La Ville préfère réparer les bris au fur et à mesure qu’ils surviendront, plutôt que de changer l’entièreté de la conduite. Plusieurs raisons expliquent ce choix.

Des travaux majeurs pour remplacer l’ensemble des conduites dans ce secteur demanderaient l’arrêt d’une station de pompage, ce qui enverrait les eaux usées pendant des mois dans la baie de Sept-Îles.

« On préfère effectuer des réparations de manière ponctuelle, justement parce qu’au niveau environnemental, l’impact est moins grand que si l’on faisait un projet pour remplacer une conduite dans son entièreté », estime M. Tardif.

À titre indicatif, lors du bris survenu le 18 juin, la Ville estime qu’environ 13 500 mètres cubes d’eaux usées ont été déversés dans la mer, durant la trentaine d’heures où la station de pompage a dû être arrêtée.

Des motifs économiques sont aussi en cause. La municipalité estime que remplacer 1,5 km de conduite coûterait environ 10,5 millions $.

Dans les circonstances, il est plus économique de remplacer ponctuellement une section de la conduite en cas de bris, d’autant plus que cela permet de ne remplacer que les sections endommagées et de laisser en place celles qui sont en bon état, souligne Michel Tardif.