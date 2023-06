De précieux partisans pour Charles Paquet

Charles Paquet, entouré de ses plus fidèles supporteurs, Bertrand Paquet (grand-père), Alexandre Paquet (frère), Claude Paquet (père), Claudia Dupuis (mère), Violaine Doyle (grand-mère), Christian Lepage (premier entraîneur) et Josée Morand (conjointe de Christian Lepage).

Charles Paquet avait de précieux supporteurs pour sa performance lors de l’étape de Montréal de la Série de championnat du monde de triathlon présenté en cette journée de la Fête nationale, performance marquée par une septième place.

Ses parents, Claude Paquet et Claudia Dupuis, son frère Alexandre, ses grands-parents, Bertrand Paquet et Violaine Doyle, ainsi que son entraîneur à ses débuts, Christian Lepage, accompagné de sa conjointe Josée Morand, étaient aux premières loges.

La fierté et les émotions étaient palpables lorsque le triathlète a franchi la ligne d’arrivée.

« C’est beaucoup d’émotions », lance d’emblée, Claude, cherchant ses mots pour la suite. « Ces efforts sont récompensés. La vie d’un athlète, c’est des hauts et des bas. Là, c’est un haut et on espère qu’il va surfer sur ça. »

Qui est le plus stressé entre Claude et Claudia? « On est stressé les deux, mais différemment », de dire la mère de Charles. « On s’extériorise de façon différente », renchérit Claude.

Si c’est Charles Paquet qui met tous les efforts en course, il y a toute une équipe derrière, souligne le paternel, parlant de la famille, des amis, des entraîneurs, de sa blonde et bien plus encore.

Claude sent que son fils est beaucoup plus reposé depuis qu’il s’entraîne en Espagne, où il est basé. « Le voyagement est optimisé. Pour aller à la guerre, ça prend les meilleurs outils et c’est ce qu’il a. »

Entraîneur de Charles Paquet au début des années 2010, Christian Lepage mentionne « avoir planté une graine qui a grandi et qui est maintenant dans un grand champ. C’est une belle fierté. »

« Le plus hot, c’est qu’il (Charles) s’amuse », conclut Claude Paquet, qui espère que les astres seront alignés pour la suite et que le meilleur reste à venir, soit une place pour Paris 2024.