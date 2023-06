LHJMQ 2023 : Tommy Brûlé, nommé à titre de conseiller pédagogique de l’année

Tommy Brûlé, conseiller pédagogique au sein du Drakkar de Baie-Comeau travaille dans l’ombre avec ce poste plus qu’important pour la réussite scolaire des joueurs. Il est parvenu à se démarquer parmi ces 18 collègues dans l’ensemble de la province et des maritimes.

À l’aube de sa cinquième année au sein de l’organisation sportive, cette nomination surprise est parfaitement méritée selon Julie Dubé, présidente du conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau.

« Tommy est un joueur clé, il est au centre de tout ce que l’on fait. Il est une personne de confiance pour les joueurs et leur réussite. Il est très dévoué et l’on ne peut que le remercier pour tout » a lancé Mme Dubé.

En plus de s’impliquer auprès de l’équipe de hockey nord-côtière, Tommy Brûlé est aussi enseignant au Cégep de Baie-Comeau et est présent sur la scène culturelle baie-comoise.

M. Brûlé s’est dit surpris d’avoir entendu son nom lors des nommés dans la catégorie du meilleur conseiller pédagogique de l’année, « je ne m’attendais pas à ça le matin du repêchage ». Il s’est senti touché de cette reconnaissance, « c’est une belle tape dans le dos qui me donne le gout de continuer », a-t-il exprimé.

Le rôle d’un conseiller pédagogique de LHJMQ

Les responsabilités de Tommy Brûlé sont assez complexes puisqu’il devient le pilier pour ces 30 athlètes qui doivent réussir leurs études. Il est le coordonnateur entre les joueurs et les instituts scolaires. Certains jeunes hommes sont de niveaux secondaires, d’autres sont au collégial et quelques-uns sont à l’université. Il y en a qui étudient dans diverses langues et leur parcours académique se déroule parfois à l’extérieur du pays. Les inscriptions, les horaires, les examens, les reprises, les absences et la conciliation hockey-études sont parfois un véritable casse-tête. Malgré cette importante charge, M. Brûlé se dit ému lorsqu’un athlète s’épanouit dans ses études. « Ils sont fiers de venir me confier leurs réussites scolaires », a-t-il conclu touché à son tour.