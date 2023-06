Alouette préserve le dos de ses employés

L’Aluminerie Alouette a reçu un prix de la CNESST, mercredi, pour avoir conçu un outil de travail permettant à ses employés d’avoir une meilleure posture de travail.

Alouette est le lauréat dans la catégorie Innovation Grande entreprise des Grands Prix de la CNESST qui ont été remis, mercredi.

Chaque été, des employés étudiants font des travaux de peintre au sol. L’entreprise a conçu un gabarit mobile pour leur faciliter la tâche et la rendre plus sécuritaire.

« Comme la tâche est réalisée de concert avec les activités dans l’usine, il y a une importante coactivité, notamment entre les véhicules et les piétons, et l’ergonomie de travail n’est pas optimale », explique-t-on dans un communiqué de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

L’outil conçu vient donc réduire les risques.

Le gabarit mobile pour peinture au sol. Photo courtoisie

« Les travaux sont maintenant exécutés debout, contribuant ainsi à une meilleure posture de travail et à un meilleur contrôle sur l’environnement », poursuit-on.

L’usine de bouletage d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, son secteur Mont-Wright, sa section infrastructure portuaire de Port-Cartier et LFG Construction de Sept-Îles étaient tous finalistes dans la catégorie Innovation Grande entreprise.

Les Grands Prix de la CNESST viennent récompenser annuellement des employeurs et travailleurs créatifs pour prévenir les accidents, à travers la province.