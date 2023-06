Le flânage et le vandalisme dérangent à Sept-Îles

Les parcs et les commerces sont de plus en plus victimes de flânage et de vandalisme. Le maire Steeve Beaupré est déçu et dénonce ces méfaits. Il a toutefois bon espoir que l’appropriation des lieux par la population diminuera les actes de vandalisme. Il est conscient qu’il manque encore de lieux pour répondre aux besoins de tous les jeunes et se dit très ouvert à toute proposition de projets.

Le parc des Générations, ouvert officiellement depuis le 12 octobre 2022, avait connu des actes de vandalisme avant son ouverture au public. À ce jour, il continue d’être la cible des vandales.

Lors de l’inauguration du parc, le maire et la conseillère Charlotte Audet ont pris soin de rappeler aux citoyens que ce parc a été construit avec l’argent des contribuables. Tous ont un rôle à jouer pour le garder en bon état et en faire un lieu accueillant et sécuritaire.

Le maire demande à la population de faire appel à la Sûreté du Québec (SQ), si elle est témoin d’un acte de vandalisme.

Manque de lieux

Steeve Beaupré précise que ces méfaits sont l’œuvre d’un petit groupe et que la majorité des jeunes à qui s’adressent ces infrastructures ne commettent pas de vandalisme.

« Nous sommes conscients que plus il y aura de lieux pour les jeunes, plus nous répondrons à tous les besoins », dit le maire.

« Nous savons qu’il manque un skatepark et une vraie pumptrack », ajoute-t-il.

Le projet a beaucoup cheminé depuis douze mois.

« Le 23 mai, le conseil municipal a adopté par résolution le système d’évaluation et la grille de pondération prévus dans le document d’appel d’offres pour les Services professionnels, pour la confection des plans et devis, pour l’aménagement d’un nouveau skatepark », précise-t-il.

Il rappelle qu’un projet d’arcade a été évoqué par un entrepreneur. Toutefois, à sa connaissance, rien n’aurait été soumis et déposé au département l’urbanisme. Il réitère donc l’invitation à venir leur présenter le projet.

L’argent des citoyens

Le maire ose croire que les gens feront preuve de civisme, car après tout, ce sont les contribuables qui en paient le prix collectif, lorsque des biens publics sont endommagés.

« Les sommes dépensées pour réparer les dommages occasionnés sont des montants qui auraient pu servir à d’autres projets », ajoute M. Beaupré.

Il soulève une solution qui pourrait mettre fin au vandalisme, soit la surveillance de soir, ou de nuit, et/ou l’installation de caméras de surveillance.

Encore une fois, il faut garder à l’esprit que cela engendrera d’énormes coûts aux citoyens.

« Une quarantaine de parcs sont répertoriés sur notre territoire. L’installation de caméras de surveillance et l’embauche de surveillants se chiffreraient à plusieurs centaines de milliers de dollars pour couvrir tous les secteurs », dit-il.

Vols dans des véhicules

Le 24 mai, le Ciné-Centre de 7-Îles a fait part d’une problématique de flânage autour du commerce, sur sa page Facebook.

On y rapporte qu’une personne d’un groupe de flâneurs s’est permis de fouiller les véhicules qui n’étaient pas verrouillés.

Le responsable du cinéma, Alexandre Leblanc, explique que la Sûreté du Québec est au fait de la situation et demande de signaler les comportements douteux (flânage, sondage de portes, consommation d’alcool ou de drogue, etc.) qui sont observés autour du commerce.

« Les patrouilleurs vérifient à l’occasion, mais hélas, c’est un fléau à gérer », a-t-il écrit.

Dans le but d’améliorer la situation, de l’éclairage extérieur a été remis en fonction près du cinéma. Toutefois, des flâneurs ont tenté de briser cet éclairage.

M. Leblanc a aussi fait une demande à la municipalité pour des poubelles qui se barrent, mais on lui aurait répondu que ce n’était pas possible.

Le 12 juin, le Ciné-Centre a encore été la cible de vandales. Des graffitis se sont ajoutés sur le bâtiment. La SQ a de nouveau été contactée.