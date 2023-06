Trois Nord-Côtiers sur Équipe Québec de volleyball

Charles Cormier, Alexis Leblanc et Alexy Leclerc accompagnés de l’entraîneur de la formation beauceronne, Pierre-Luc Lessard. Photo courtoisie

Le Cayen Charles Cormier et les Septiliens Alexy Leclerc et Alexis Leblanc porteront le fleurdelysé cet été. Ils font partie des athlètes sélectionnés au sein des programmes élite et relève de Volleyball Québec.

Les trois sportifs de la Côte-Nord ont passé la dernière année scolaire en Beauce. Ils évoluaient pour les Panthères de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, dans le juvénile.

La sélection de Charles Cormier pour le programme élite de Volleyball Québec et celle d’Alexy Leclerc et Alexis Leblanc pour le volet relève démontre leur progression au cours de la dernière année.

Le volleyeur de Havre-Saint-Pierre s’est dit un peu surpris d’avoir été retenu, lui qui avait eu peu de volume avant de débarquer en Beauce.

« Je suis fier de mon amélioration au cours de cette année », a dit Charles Cormier. Les camps d’entraînement avec le programme élite lui permettront de poursuivre ses apprentissages. Pour la Coupe du Canada qui aura lieu du 19 au 23 juillet à Thorold (près de Niagara), en Ontario, il espère se tailler un poste sur le six partant.

Pour l’année 2023-2024, le Cayen jouera pour les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches en division 2. Celui qui étudiera en génie civil garde l’objectif d’évoluer en D1.

L’étonnement est aussi grand pour Alexy Leclerc, qui fera partie d’Équipe Québec relève avec Alexis Leblanc. Ils seront aussi en camps cet été avec comme couronnement la participation au tournoi en sol ontarien.

« C’est super hot, je ne m’attendais jamais à faire partie d’une équipe du Québec en partant pour la Beauce. Je vais essayer de montrer qu’ils ne m’ont pas choisi pour rien et je vais donner tout ce que j’ai pour bien représenter la province », a mentionné Alexy Leclerc.

Les deux Septiliens seront de retour en Beauce pour l’année scolaire 2023-2024, pour leur dernière année au secondaire avec les Panthères.