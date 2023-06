Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards: encore plus de retard en raison des feux

Les conséquences des feux de forêt qui déciment des centaines de milliers d’hectares au Québec ne cessent de s’accumuler. Ils auront même un impact sur le dévoilement de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards qui devait être déposée ce mois-ci par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

François Legault a confirmé que le document devrait être revu pour prendre en considération les impacts des feux de forêt, particulièrement violents ce printemps, et qui se déroulent en partie dans l’habitat du caribou.

« La ministre des Ressources naturelles est déjà à pied d’œuvre pour être capable, effectivement, de tenir compte des impacts de ce qu’on voit actuellement avec les feux de forêt sur le régime forestier, même chose aussi pour la protection du caribou. Donc, ce qui était prévu d’être annoncé dans les prochains jours, on est en train de tout revoir ça », a commenté le PM.

Un des objectifs de la stratégie est « d’assurer la pérennité du caribou sur son territoire ». Parmi les moyens pour y arriver, le MELCCPF prévoit définir des territoires « où les habitats seront préservés ou restaurés et où les activités forestières, notamment, seront encadrées ».

L’approche du Québec se fonde sur de vastes territoires de l’ordre de 5 000 km2 et plus et sur le maintien à l’intérieur de ceux-ci de grands massifs forestiers faiblement perturbés, précise-t-on.

Le territoire du réservoir du Pipmuacan, considéré pour devenir une aire protégée, est notamment affecté par un feu de forêt.

Par ailleurs, une cinquantaine d’intervenants du milieu forestier ont signé une missive collective à l’intention gouvernement du Québec. Ils s’inquiètent de l’avenir de leur secteur si de trop grandes aires sont soustraites à l’industrie.

« Si, collectivement, nous voulons préserver des conditions de vie dignes à nos communautés et laisser en héritage des forêts en santé pour les générations futures, nous devons tenir compte de l’ensemble des parties concernées. Nous souhaitons ardemment, pour ceux qui nous succèderont, qu’une issue concertée, basée sur les principes de développement durable, sera identifiée dans le cadre de la stratégie de protection du caribou. Cette dernière doit répondre à un objectif commun de préserver notre environnement et d’assurer la pérennité de nos communautés afin que nous puissions relever les défis des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité qui en découle. Nous considérons que seule une telle approche permettra de trouver des solutions durables au bénéfice de la collectivité québécoise », écrivent les 50 co-signataires. Parmi ceux-ci, on remarque notamment André Gilbert, ingénieur forestier et directeur général de Boisaco à Sacré Cœur, Lise Boulianne, mairesse de cette municipalit, William Lebel ingénieur forestier et directeur général de la Coopérative forestière la nord-Côtière et Micheline Anctil, préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville.

Le dépôt de la stratégie de protection du caribou, prévu initialement en 2021, a pris du retard notamment en raison de la tenue de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards en 2022.