Le Club Norcycle souhaite plus de membres

Le Club de vélo de montagne Norcycle de Sept-Îles espère plus de membres pour avoir plus de moyens d’entretenir et développer ses sentiers. Photo Dominic LeBlanc

Le Club de vélo de montagne Norcyle de Sept-Îles entre dans une nouvelle ère. L’organisme compte sur du sang neuf à la présidence. Les défis sont nombreux.

Un vent nouveau souffle sur le Club Norcyle. Mario Simard a tiré sa révérence comme président. Steeve Plante et Olivier Lacoste ont aussi quitté le conseil d’administration.

« Après 16 ans, je considère que le temps était venu pour moi de laisser ma place à d’autres personnes de poursuivre le développement du vélo de montagne à Sept-Îles et améliorer la mise en valeur du Centre plein air du lac des Rapides », a fait savoir M. Simard.

Il a dit avoir rencontré de bonnes personnes au fil des années et il s’est créé des amitiés qui vont perdurer.

La nouvelle vice-présidente, Marie-Hélène Harvey, n’avait que de bons mots à son endroit.

« Mario a fait énormément en 16 ans. Il a aussi été avec le Club Rapido (ski de fond/raquettes). On se doit de souligner son implication. Il a travaillé fort pour le nouveau sentier au sommet. Ça pourrait permettre éventuellement le développement d’une phase 2. »

Ça discutera beaucoup de vélo de montagne sous le toit de Mme Harvey. Son conjoint Stéphan Cyr est le nouveau président du Club Norcycle.

Les autres administrateurs sont Martin Desrosiers, Alain Reid, Nathalie Michaud, Brenda Beaudin, Jennyfer Gauthier et Dave Bélanger (nouveau).

Le nouveau CA veut davantage de membres, ce qui passe entre autres par le fait que les gens doivent se défaire de l’étiquette qu’il s’agit d’un club de performance et de compétition.

« Les lundis soir, ce sont les cours pour les jeunes. On encourage fortement les parents à venir et à suivre les jeunes. Les mercredis soir, ce sont des sorties sociales. On apprend en roulant », de soulever Martin Desrosiers.

Mme Harvey veut que ceux et celles qui utilisent les sentiers en dehors des heures contribuent au club en devenant membres. « L’entretien et le développement des pistes relèvent de bénévoles. Il faut que les gens contribuent. »

« En mettant le grappin sur les autres personnes comme membres, on pourra mieux comptabiliser et avoir un historique du nombre et ça devient plus intéressant pour les demandes de subventions », appuie M. Desrosiers.

Les deux administrateurs insistent sur l’implication des gens. « Tout le monde en profite. Si on abandonne, au prochain coup de vent, les sentiers ne seront plus accessibles », de dire Marie-Hélène Harvey.

Le Club de vélo de montagne Norcycle compte une quarantaine de membres pour l’été 2023, répartis chez les jeunes et chez les adultes. Avec un nouvel effectif pour le conseil d’administration, au-delà des cours et sorties, les activités seront peu nombreuses.

Parmi les événements de l’été, il y aura l’inauguration officielle du sentier du sommet, avec une journée porte ouverte en partenariat avec Mon Vélo.

Une journée de vélo de montagne au féminin avec la présence de Kim Bernatchez, entraîneure au Club cycliste du Mont Sainte-Anne à Québec, pour une clinique, est aussi prévue début juillet. Il sera possible d’avoir un vélo sur place. Les vélos Marin sont partenaires de l’événement.

« On compte faire un ou deux happening dans l’année. Il y a aussi la refonte du site web sur laquelle on travaille pour que les gens puissent se mettre membre facilement », conclut la vice-présidente.

Le Club a entrepris ses activités le 27 mai, avec une corvée du site qui a rassemblé une bonne vingtaine de personnes, autant des gens du Norcycle que du Rapido. Les cours et sorties commencent cette semaine.