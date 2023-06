Terminées les formations à Sept-Îles pour les plaisanciers

À moins qu’il y ait de la relève, les plaisanciers n’auront plus accès à des formations en présentiel à Sept-Îles via l’Escadrille canadienne de plaisance.

Les plaisanciers sont de plus en plus nombreux, année après année, sur les différents plans d’eau de Sept-Îles. S’ils veulent pouvoir suivre la formation complète de base et naviguer sécuritairement, ils devront se tourner vers les formations virtuelles, ou se déplacer ailleurs.

Faute de relève, l’Escadrille canadienne de plaisance pour Sept-Îles, fondée en 1964, cesse ses activités et perd ainsi ses deux instructeurs certifiés. Le portrait serait le même à bien d’autres endroits en province.

Robert Briand et Laurent Giasson, après respectivement près de 35 ans et 50 ans d’implication, sont au bout de leurs ressources. « À deux, on ne peut pu opérer », de dire M. Briand.

L’organisme a besoin de relève, pour assurer la continuité du conseil d’administration, mais aussi de formateurs pour les cours en présentiel à Sept-Îles.

« Notre clientèle, c’est environ 80 % de plaisanciers. Il y a aussi des gens qui veulent des connaissances, même s’ils n’ont pas de bateau, ou qu’ils prévoient en acheter un », mentionne Robert Briand.

Les deux hommes indiquent qu’il y a encore trop de gens qui se lancent en mer sans formation. « Il y en a plusieurs qui ne sont pas sensibilisés aux plans d’eau », se désole M. Briand. « En Europe, la formation est obligatoire », ajoute M. Giasson. Ils mentionnent que les formations peuvent aider à éviter des tragédies.

Au Québec, il n’y a que la carte de conducteur pour une embarcation motorisée qui est obligatoire. Elle s’obtient en trois heures de formation.

La formation de base offerte par l’Escadrille canadienne de plaisance couvre les règles de route et les autres éléments touchant la navigation.

D’autres formations, plus avancées, ciblent la radiotéléphonie maritime, la météo, l’électricité, le radar et le GPS.

À l’automne 2022 et hiver 2023, les deux instructeurs certifiés ont dispensé une formation de base et une avancée. Le cours de base est d’une durée d’une trentaine d’heures. Ils soulignent que leurs formations peuvent aussi être suivies par les autres utilisateurs de plan d’eaux, tels que les kayakistes et les adeptes de planche à pagaie.

« On espère une relève pour les plaisanciers futurs », a conclu M. Briand. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec lui au 418 965-2225.