La SFP Pointe-Noire et l’Envol forment encore un duo au golf

L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles pourra à nouveau compter sur la SFP Pointe-Noire cet été comme partenaire initiateur de son tournoi de golf.

La 3e édition aura lieu le 17 août prochain au Club de golf Sainte-Marguerite. Les deux premières présentations ont été couronnées de succès avec des récoltes de 63 000$ en 2021 et de 109 000$ l’an dernier au profit de l’organisme.

« La SFP Pointe-Noire est fière de soutenir de nouveau l’Envol dans l’organisation de ce tournoi de golf. Il est important pour notre Société de contribuer de manière significative à la pérennité de cet organisme qui œuvre auprès de nos familles et de nos ainées, et ce, depuis plus de 40 ans », souligne son président-directeur général, Louis Gravel.

Il invite les partenaires d’affaires de la SP Pointe-Noire ainsi que la communauté d’affaires locale à répondre présent encore cette année.

L’organisation de la 3e édition du tournoi misera sur Mike McKenzie, chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, et David Cataford, chef de la direction de Minerai de Fer Québec, comme présidents d’honneur.

« L’Envol – Maison de la Famille est reconnaissante de pouvoir compter sur deux personnalités importantes de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam pour assurer la co-présidence de cet événement clef pour le financement de nos activités au quotidien », mentionne sa directrice, Bernice Villeneuve.