Fermeture temporaire de l’aire de jeux du parc du Vieux-Quai

L’aire de jeux du Vieux-Quai sera fermée au public à partir du lundi 12 juin jusqu’à la fin de la semaine.

Cette fermeture temporaire permettra de procéder à l’enlèvement de la surface de l’aire de jeux du Vieux-Quai. Cette dernière est très abîmée et est maintenant non sécuritaire pour les enfants, explique la Ville de Sept-Îles. Elle sera remplacée par du sable pour cet été et une nouvelle surface de jeux sera installée l’an prochain.

Dépendamment de l’avancement des travaux, il est possible que la fermeture reste en vigueur pendant la fin de semaine.