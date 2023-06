C’est à Montréal qu’il faut gagner le plus pour se payer une maison de 100 m2. Photo iStock

Achat d’une maison de 100 m2 : plus abordable sur la Côte-Nord

Combien faut-il gagner pour acheter une maison de 100 mètres carrés (m2) au Québec? HelloSafe s’est penché sur la question et dévoile que la Côte-Nord est la région la plus abordable.

Dans une nouvelle étude, HelloSafe dévoile combien il faut gagner pour être capable de s’acheter une maison de 100 m2 dans les différentes régions du Québec.

La Côte-Nord arrive en bas de liste. Selon les données de la firme de sondage, en mai 2023, le salaire brut annuel requis pour acheter une maison de 100 m2 est de 43 357 $ dans la région.

En comparaison, Montréal arrive en tête du classement avec, toujours selon l’étude, un salaire but annuel 251 000 $.

En moyenne, sur l’ensemble de la province, les ménages doivent avoir des revenus annuels bruts de 91 448 $ pour s’offrir une maison de 100 m2.

Cap des 100 000 $

HelloSafe affirme que cinq régions du Québec exigent un salaire annuel brut supérieur à 100 000 $ pour l’achat d’une telle résidence, soit Laval, les Laurentides, la Montérégie, l’Outaouais et Lanaudière.

La Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Mauricie sont les régions où on requiert les plus faibles revenus.

Les disparités de revenus nécessaires pour acheter une maison entre les régions peuvent être expliquées par les différences de prix au mètre carré, qui sont fortes à l’échelle du Québec.

En mai 2023, le prix au mètre carré était 4,4 fois plus élevé à Montréal que sur la Côte-Nord. Respectivement, ils s’élèvent à 7 262 $ et 1 658 $.

Les données de prix au mètre carré relevées valent pour mai 2023. HelloSafe se base sur l’hypothèse d’un crédit hypothécaire souscrit au Québec avec un apport personnel de 5 %, à un taux fixe sur 5 ans de 4,89 % et cela, sur une durée totale de 25 ans, avec un taux d’endettement de 36 % du revenu net disponible.