La Côte-Nord en volleyball de plage à Rimouski

La Côte-Nord pourra être de la 57e Finale des Jeux du Québec cet été à Rimouski en volleyball de plage. Deux entraîneures ont été trouvées pour assurer l’encadrement des athlètes qui seront retenus. Il s’agit de Laurence Larrivée et Audrey Desroches.

Le processus de sélection pour trouver les duos masculin et féminin se déroulera le dimanche 18 juin, de 9h à 17h, sur les terrains de volleyball de plage derrière l’école Manikoutai de Sept-Îles.

L’invitation s’adresse aux joueuses et joueurs nés entre le 15 août 2005 et le 31 décembre 2008.

Les intéressés doivent s’inscrire de façon individuelle, en ligne, auprès de Volleyball Québec (48$) ou lors de l’événement du 18 juin (52$). Vous devez également faire part de votre duo pour le mini-tournoi de la journée d’évaluation, et ce via la messagerie de la page Facebook Les Macareux – Club régional de volleyball.

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de se présenter au camp, mais qui ont un intérêt, elles doivent écrire en privé sur Messenger ou par courriel à macareuxvolleyball@gmail.com.

« En comité de sélection, nous nous regrouperons et sélectionnerons un duo masculin et un féminin suite à la journée du 18. Une annonce sera faite maximum 10 jours plus tard, le temps de voir l’intérêt des athlètes des autres villes aussi. Les 4 joueurs choisis seront contactés rapidement et plusieurs infos leur seront transmises », indiquent les responsables.

Le tournoi de volleyball lors des Jeux du Québec à Rimouski se jouera du 22 au 25 juillet.