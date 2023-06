Des nouvelles rassurantes pour la saison touristique sur la Côte-Nord

L’annonce de la réouverture du Pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre et le rétablissement de la situation des incendies en forêt dans la région, viennent rassurer l’équipe de Tourisme Côte-Nord.

L’organisation se réjouit d’abord car le seul lien terrestre reliant la Minganie au reste du territoire, fermé depuis le 30 mai, est à nouveau accessible pour les véhicules légers.

Ensuite, c’est le décret ministériel de l’interdiction de l’accès aux forêts qui est levé dès aujourd’hui. Les pourvoiries de la Côte-Nord pourront, en majeure partie, reprendre leurs activités. Il y a en revanche toujours des restrictions pour certains zones, dont un quadrilatère identifié sur la route 389 et 385.

Selon la directrice de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté, cette annonce tombe à point pour l’industrie touristique régionale.

« Nous sommes soulagés de pouvoir crier haut et fort qu’il y aura bel et bien une saison touristique en Minganie et sur l’ensemble de la CôteNord cet été. Les attraits touristiques de la région affichaient, pour la plupart, complet. Ce malheureux événement permettra à ceux qui n’ont pas eu la chance de réserver leur place de sauter sur l’opportunité », indique cette dernière.

Pour suivre les détails

Pour plus d’information concernant l’accès au Pont Touzel : https://bit.ly/43V1y2R

Pour connaître les restrictions en vigueur : https://mrnf.gouv.qc.ca

Pour voir la carte de localisation du territoire touché par l’interdiction d’accès en forêt

publique : https://bit.ly/3J7qj3H