Minganie et Basse-Côte-Nord : un projet de fusion des caisses Desjardins

Un projet de fusion des cinq caisses Desjardins de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord pourrait bien se réaliser.

Ce regroupement inclurait les caisses de Blanc-Sablon, de Havre-Saint-Pierre, de La Tabatière, de Mingan-Anticosti et de Tête-à-la-Baleine.

« Les cinq caisses, on s’est assis autour de la même table et on a réalisé qu’on était confronté aux mêmes enjeux. Ce projet de regroupement nous permettrait de mettre nos forces ensemble et ainsi d’offrir un meilleur service », explique Marie-Michèle Monger, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Blanc-Sablon et membre du comité de regroupement.

Parmi les enjeux, il y a celui de la main-d’œuvre. Les caisses ont des difficultés à recruter des employés et aussi à les garder. Les départs à la retraite accentuent la problématique.

Le défi est également là pour trouver des gens voulant siéger sur le conseil d’administration des différentes caisses.

« Ce sont ces problématiques qui font qu’on veut unir nos forces, pour ainsi créer une caisse plus forte et solide pour l’avenir », souligne Mme Monger.

Une assemblée générale extraordinaire se déroulera dans les différentes caisses les 12 et 13 juin. Les membres auront par la suite quatre jours pour voter pour le projet de fusion. Le vote se déroulera en ligne, sur le site de la caisse.

Advenant un vote positif, la fusion sera effective à partir du 1er janvier 2024. Elle regrouperait plus de 14 000 membres.

Pour Marie-Michèle Monger, ce projet de fusion est important pour assurer la pérennité des caisses en Minganie et en Basse-Côte-Nord.

« Avec la pénurie de main-d’œuvre, ça se peut qu’il y ait des points de services qui doivent fermer leurs portes, dans les années à venir. Nous, on veut empêcher cela avec le projet de regroupement. On va essayer de garder tous les points de services ouverts le plus longtemps possible sur notre territoire », souligne Mme Monger.