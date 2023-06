La cause de l’incendie du 29 mai dans un logement de la rue Regnault est encore inconnue. La Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’a pas encore pu parler au locataire du loyer en question.

Les pompiers attendent de parler au locataire pour trouver la cause

Une dizaine de jours après un feu qui a jeté à la rue les locataires de 19 logements de la rue Regnault à Sept-Îles, la cause n’est toujours pas connue. L’hypothèse d’un problème électrique est écartée par la Sécurité incendie de la Ville.

Le chef Michel Cousineau a fait savoir que la Sécurité incendie n’a toujours pas été en mesure de parler avec le locataire de l’appartement, où le feu s’est déclenché.

« Il a débuté dans la cuisine et ce qu’on sait, c’est que le locataire était blessé et qu’il a été transféré à Québec. On cherche à le joindre, pour savoir ce qui s’est passé dans les minutes, les heures avant l’incendie. »

Par ailleurs, certains locataires ont témoigné avoir eu l’impression que l’alarme de l’immeuble ne s’était jamais déclenchée. M. Cousineau assure au contraire qu’elle était fonctionnelle et qu’elle retentissait à l’arrivée des pompiers.

Le chef explique que ce qui pourrait porter à confusion, c’est le délai. Il rappelle que s’il ne s’agit pas d’un système relié à une centrale d’urgence, une personne doit tirer sur l’alarme et composer le 911.

D’autres ont aussi évoqué un délai important, avant d’avoir été évacués.

Michel Cousineau mentionne que lors de l’arrivée des pompiers, les premiers endroits investigués pour l’évacuation des occupants ont été les appartements de l’étage du feu et celui au-dessus.

« C’est ce qui est priorisé comme intervention. Après, on y va de recherches primaires, s’il y a des vies en danger. »

Bâtiment conservé

Cet incendie du 29 mai fait que les locataires des 19 logements doivent se relocaliser ailleurs.

« À la suite de la visite des experts en sinistre, nous avons dû annoncer à tous les locataires qu’ils doivent quitter les lieux, car nous aurons des travaux majeurs dans l’établissement », a fait savoir le propriétaire de Multi-Logis, Simon Dubé.

Il fait état de la salle électrique, qui a été « attaquée », des logements impactés par l’eau ou la fumée (intérieur et extérieur des murs), ainsi que de celui incendié.

« J’attends les recommandations finales pour dire exactement ce qu’il en est, mais bien certainement, nous aurons des travaux majeurs. Le bâtiment sera conservé », a-t-il assuré.

M. Dubé a souligné que son équipe de Multi-Logis tente d’aider les locataires à trouver un nouveau loyer.