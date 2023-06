Québec aidera à payer pour rebâtir la pourvoirie Moisie-Nipissis

Le gouvernement du Québec apportera une aide financière à la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, lorsqu’arrivera le moment de rebâtir la pourvoirie Moisie-Nipissis, complètement ravagée par les feux de forêt.

Cette information a été confirmée par Mike McKenzie, mardi, lors du passage de M. Legault à Sept-Îles.

La pourvoirie Moisie-Nipissis, qui a été décimée par les flammes au cours des derniers jours, est un véritable « joyau pour la Nation innue », a mentionné Alain Michel, directeur de la protection des droits et du territoire pour ITUM, en entrevue avec Le Nord-Côtier. Une journée à profiter des services offerts par cette pourvoirie peut coûter 1 500$ par personne et il n’est pas rare de voir la facture monter à 23 000$, lorsqu’il s’agit d’un plus long séjour.

« Ça crée une bonne stimulation économique pour la communauté », note M. Michel. « En plus, 95% de nos employés sont innus, ce qui stimule encore plus l’économie.»

« M. Legault va contribuer à reconstruire la pourvoirie », affirme le chef innu, Mike McKenzie. « Nous allons en profiter pour la mettre à l’effigie de notre culture », mentionne-t-il, sans toute fois préciser la nature de l’aide financière qui sera apportée par le gouvernement provincial.

M. McKenzie se dit d’ailleurs très satisfait de la coopération qui règne entre les différents paliers de gouvernance, depuis le début de la situation des feux de forêt.

« Que ce soit le provincial, avec la Sécurité publique, ou le fédéral, avec l’armée, nous sommes très satisfaits du déroulement », se réjouit-il. « Nous avions un représentant [ITUM] présent pour les réunions de la ville, et eux en avait un aussi pendant les nôtres […] nous avons tissé de bons liens avec nos partenaires.»