Partie remise pour le NordFest et le Tournoi des Sept-Rivières

La situation des feux de forêt à Sept-Îles fait en sorte que les responsables du Tournoi de dekhockey des Sept-Rivières et de la première édition du NordFest doivent annuler leurs événements prévus les 9, 10 et 11 juin.

« Avec toute la logistique que nous avions avec l’équipe de tournage de RDS et nos artistes invités qui venaient d’aussi loin qu’Amsterdam, Toronto et Montréal, nous devions prendre la décision ce matin et annuler », est-il écrit sur la page Facebook de Dekhockey Sept-Îles.

Une bonne nouvelle attendait tout de même les responsables au détour. Après discussion avec les artistes et leurs agents, Marc et Lewis Theriault pourront se reprendre le 10 août et recevoir tel qu’il était prévu Bassjackers, Joe Ghost et DJ Carlos.

La participation de Lendemain de veille rester à déterminer. « Nous avons quelques dates en tête, mais rien d’officiel », indique les deux instigateurs du NordFest.

Pour ce qui est de la visite de RDS et de son équipe de tournage pour le Tournoi des Sept-Rivières, « nous sommes en train de regarder une nouvelle date cette saison », mentionne les deux Theriault.