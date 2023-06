Écoles fermées lundi

Le Centre de service scolaire du Fer, l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles (IESI) et ITUM ont annoncés que les écoles resteraient fermées ce lundi. La situation sera réévaluée quotidiennement.

« En raison de l’état d’urgence maintenu, ainsi que les évacuations pour 3 secteurs ciblés et le niveau de pré-alerte pour le nord de la rue Comeau, incluant nos 2 bâtiments Jean-du-Nord/Manikoutai, les cours sont suspendus pour la journée du lundi 5 juin. La situation sera réévaluée dans la journée de demain et de l’information vous sera transmise », peut-on lire dans un communiqué du CSS du Fer transmis aux parents.

Les élèves qui veulent venir récupérer du matériel à l’école pour réviser et faire des travaux peuvent se présenter à l’école aux heures d’ouverture habituelles.

Prendre note que l’horaire des examens est maintenu.

Les services de garde des écoles Du Boisé et Maisonneuve sont fermés en raison de la pré alerte d’évacuation.

Les autres services de garde du CSS du Fer seront ouverts, toutefois, puisque des employés sont touchés par les évacuations, il est demandé aux parents qui ont la possibilité d’avoir un autre moyen de garde de s’en prévaloir.

IESI

« La situation est suivie de près et d’autres informations seront transmises aux parents et aux élèves prochainement, via Pluriportail », annonce Mathieu Brien, directeur de l’IESI.

Il avise aussi que l’école demeure ouverte pour les élèves qui souhaitent récupérer du matériel entre 9h et 12h.