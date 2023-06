Les enfants évacués sont comme en vacances à l’IESI

Écouter des films et faire du sport dans le gymnase de l’école; si on se fie aux enfants des familles évacuées qui sont présentement hébergés à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI), tout roule comme sur des roulettes, et ce malgré les feux de forêt toujours actifs sur le territoire.

Dans le cadre des mesures d’urgence implantées en raison des feux de forêt, l’IESI a ouvert ses portes aux familles inscrites dans ses rangs qui ont été forcées d’évacuer leur résidence. Les enfants de ces familles ont tout ce dont ils ont besoin pour passer le temps et se changer les idées, pendant qu’on surveille toujours l’évolution des incendies qui sévissent.

« Les enfants s’amusent comme des petits fous », affirme Jonathan Pinette-Grégoire, qui s’est rendu à l’IESI avec quatre enfants. « Ils écoutent des films, le gymnase est ouvert pour qu’ils puissent jouer; ils ont l’impression d’être en vacances ».

M. Pinette-Grégoire se dit rassurer de voir que de telles mesures sont mises en place pour aider les familles.

« Ça enlève un stress aux parents quand les enfants vont bien et qu’ils s’amusent », mentionne-t-il.