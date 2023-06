État d’urgence : la priorité, les vies humaines

La priorité est la protection des citoyens. C’est notamment ce qui est ressorti des propos de la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et des autres intervenants présents au point de presse de la Ville de Sept-Îles. Le maire de Sept-Îles et préfet suppléant de la MRC de Sept-Rivières, Steeve Beaupré, a décrété l’état d’urgence ce matin en lien avec les feux qui font rages.

Lors de la rencontre, la ministre Kateri Champagne Jourdain a indiqué que les différentes équipes sont mobilisées pour protéger les citoyens.

Elle a également mentionné que les travaux routiers en cours sur la route 138 sont interrompus pour faciliter le déplacement des gens. Pour les secteurs où ce ne sera pas possible, des signaleurs assureront la circulation.

Même si la Minganie ne compte pas de feux de forêt, le maire de Sept-Îles demandent aux gens de ne pas se rendre vers Sept-Îles avec le pont aérien. Les communications sont aussi en cours avec l’aéroport de Sept-Îles. M. Beaupré demande à toute la population de faire preuve de solidarité.

La ministre Kateri Champagne Jourdain a aussi indiqué que la trajectoire du pont aérien pourrait être détournée vers Baie-Comeau en raison des feux de forêt. Pour ce qui est des évacuations, elle dit que toutes les possibilités sont évoquées. « La STQ est aussi sous la loupe de nos communications. »

La SOPFEU a déjà du renfort sur le terrain avec son équipe de feu majeur. Elle n’écarte pas la possibilité de rapatrier ses effectifs déployés ailleurs au pays. « Tout est regardé d’heure en heure. Notre priorité, ce sont les vies humaines (des municipalités touchées) », a fait savoir sa porte-parole, Isabelle Gariépy.