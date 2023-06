Tourisme : une autre saison achalandée à l’horizon pour la Côte-Nord

Les touristes devraient encore être très nombreux à choisir la Côte-Nord comme destination vacances, lors de la prochaine saison estivale, prédit Tourisme Côte-Nord

« L’année dernière, on était dans une période post-pandémie et on a eu des résultats exceptionnels, donc on s’attend à avoir des résultats équivalents cette année », affirme la directrice de TCN, Joannie Francoeur-Côté

« Les entreprises touristiques qu’on a sondées ont beaucoup de réservations jusqu’à maintenant », ajoute-t-elle.

La directrice de Tourisme Sept-Îles, Isabelle Méthot, est elle aussi optimiste quant à la prochaine saison.

« Ça s’annonce très bien. On devrait voir des chiffres qui s’apparente aux dernières années. Les gens choisissent de venir nous voir pour découvrir nos paysages et nos grands espaces », souligne Mme Méthot.

Elle ajoute que les réservations pour le camping municipal et l’île Grande Basque vont très bien.

Selon un sondage mené par la Chaire de tourisme Transat, pour le ministère du Tourisme, une majorité de Québécois (60%) compte choisir la Belle province pour leurs vacances.

Joannie Francoeur-Côté est persuadée que plusieurs Québécois viendront dans la région cet été.

Elle souligne que les campagnes marketing de TCN et le bouche-à-oreille ont grandement contribué à faire connaître la Côte-Nord au cours des dernières années.

Main-d’œuvre

Encore une fois cette année, l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre touchera l’industrie touristique. C’est notamment le cas pour Tourisme Sept-Îles.

Sa directrice, Isabelle Méthot, donne comme exemple le Centre de plein air du lac des Rapides, qui a besoin de trois sauveteurs pour venir compléter l’équipe.

« C’est complexe comme enjeu. Il faut penser autrement. Il faut réorienter ou voir comment on va opérer nos installations avec ce nouveau défi, qui est le manque de main-d’œuvre », souligne Mme Méthot.