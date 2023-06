Québec demande d’éviter les activités en forêt.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et le ministère de la Sécurité publique ont émis un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicitent la collaboration de toute la population pour éviter ou restreindre au maximum les déplacements en forêt au cours des prochains jours.

Ces restrictions sont demandées en raison de l’indice d’inflammabilité extrême et des incendies préoccupants en cours à plusieurs endroits du Québec, dont à Sept-Îles et à Chapais.

Cette recommandation gouvernementale, a été réalisée en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et visant l’ensemble des régions du Québec.

Elle a pour objectif de diminuer les risques d’incendie, de faciliter les opérations de la SOPFEU et d’assurer la sécurité publique.

Les organisations rappellent également qu’il est présentement interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.

Depuis le 28 mai, la province fait face à une situation propice aux incendies de forêt avec des températures élevées et sèches ainsi que de faibles précipitations sur l’ensemble du territoire.

En cette période où les dangers d’incendies sont extrêmes sur l’ensemble du Québec, les citoyens doivent faire preuve d’une grande prudence pour éviter une conflagration. La collaboration de l’ensemble des utilisateurs du territoire forestier est plus que jamais essentielle pour protéger nos forêts et assurer la sécurité de toutes et de tous.