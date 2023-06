Le feu de forêt au nord-est de Sept-Îles prend de l’ampleur

Le feu du lac Cacaoni, situé à 50 km au nord-est de la ville de Sept-Îles, continue de prendre de l’ampleur.

Selon les données de la SOPFEU, il a désormais une superficie de plus de 17 000 hectares. Actuellement, les interventions réalisées visent à protéger le chemin de fer desservant Shefferville, la pourvoirie de la rivière Moisie, ainsi qu’une tour de télécommunications d’Hydro-Québec.

« De plus, une équipe de spécialistes en brûlage dirigé est déployée sur place et des ressources terrestres prépareront le secteur dans les prochaines heures afin de mettre à profit cette technique de combat pour protéger les infrastructures, si les conditions favorables pour le faire sont réunies. Le brûlage dirigé consiste à créer un coupe-feu en éliminant le combustible entre ce qui est à protéger et l’incendie par le brûlage des secteurs vers où le feu se dirige », indique la SOPFEU.

L’entreprise Transport Ferroviaire Tshiuetin a dû annuler son voyage du 1er juin vers Sept-Îles. Le feu étant à proximité de la voie ferrée, il était dangereux de faire passer un train de passagers. Ce voyage était attendu par plusieurs qui souhaitent se rendre à Beauce Carnaval qui est de passage à Sept-Îles.

« Nous comprenons que cette décision représente une déception pour les enfants de nos communautés de Schefferville, Matimekush-Lac-John et kawawachikamach, mais sachez que celle-ci a été prise en considérant la gravité de la situation actuelle », indique l’entreprise par voie de communiqué.