La Sûreté du Québec poursuivra ses actions contre la culture illicite du cannabis

La Sûreté du Québec poursuivra ses actions dans le but de contrer les activités des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre juridique, et ce, durant toute la saison de lutte et d’éradication des cultures extérieures illicites de cannabis.

Les enquêteurs et patrouilleurs de la Sûreté seront à l’affût des comportements suspects. Ils effectueront des interventions pour localiser les productions extérieures illégales, identifier les producteurs, procéder à des arrestations, éradiquer des plants et contrer l’approvisionnement illicite.

La SQ rappelle dans son communiqué que la production, la possession dans un but de trafic, la vente sur le marché noir, l’importation et l’exportation de cannabis sont des infractions criminelles ou pénales. Ainsi, toute plantation de cannabis sans certification ou licence émises par Santé Canada est interdite.