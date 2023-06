Fumée des feux : la santé publique fait des recommandations

Jeudi matin, bon nombre de Septiliens se sont réveillés avec une odeur de fumée et même pour certains des difficultés à respirer. La mauvaise qualité de l’air provoquée par la fumée des feux de forêt peut causer des ennuis de santé pour les personnes plus à risque. La Direction de la santé publique et Environnement Canada recommandent aux plus vulnérables de diminuer l’exposition à la fumée et de se limiter aux activités essentielles.

Le panache de fumée provenant du feu de forêt au nord du lac Daigle, contient des substances irritantes qui pourraient aggraver ou provoquer des symptômes chez les personnes plus vulnérables.

Un bulletin spécial sur la qualité de l’air a été émis par Environnement Canada, en raison de la fumée des feux au nord de Sept-Îles qui causent une mauvaise qualité de l’air.

« Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les gens qui travaillent à l’extérieur risquent davantage subir les effets de la fumée sur leur santé », peut-on lire.

Environnement Canada recommande d’arrêter ou de réduire votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort, de surveiller vos symptômes et de communiquer avec votre professionnel de la santé, si vous présentez des symptômes graves.

Laissez les portes et fenêtres fermées. Il est aussi suggéré de boire beaucoup d’eau.

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord recommande de diminuer l’exposition des personnes à risque et de se limiter aux activités essentielles en demeurant à la maison, en évitant les activités physiques à l’extérieur et en limitant les échanges d’air avec l’extérieur.

Les CPE

Jeudi matin, les divers Centres de la petite enfance de Sept-Îles, ont indiqué aux parents que les enfants resteront à l’intérieur, ou limiteront leurs sorties, considérant la mauvaise qualité de l’air.

Du côté du Centre de service scolaire du Fer, le directeur Richard Poirier affirme ne pas avoir reçu d’avis de la santé publique pour le moment, hormis d’être vigilants si les gens avaient des symptômes.

Difficile de prévoir

Simon Legault d’Environnement Canada mentionne qu’il est difficile de prévoir si la qualité de l’air ira en s’améliorant ou non, au cours de la journée.

Durant la nuit, la fumée a réduit la visibilité à 1,6 km aux alentours de 1 h, pour ensuite s’améliorer graduellement.

« Le vent continuera de souffler du nord pendant un bon moment. Ça ne veut pas dire que le panache va directement toucher Sept-Îles, mais pourrait toucher certains secteurs de la Côte-Nord », dit M. Legault.

« C’est difficile de prévoir l’impact à moyen terme. Et bien sûr comment le feu va réagir. Est-ce que le feu sera contrôlé, est-ce que la pluie attendue jusqu’à demain pourrait améliorer la situation ? Tout ça peut jouer sur la qualité de l’air dans la région », explique-t-il.