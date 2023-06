Feux de forêt : la Ville de Sept-Îles se prépare à toutes les éventualités

La Ville de Sept-Îles n’est pas en mode panique, ni en mode alerte face aux feux de forêt, mais elle est active depuis mardi, et encore plus aujourd’hui.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, était en rencontre avec divers intervenants ce matin, notamment la SOPFEU, la Sécurité civile, la Sûreté du Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et ITUM.

Les instances suivent l’évolution du feu qui est en activité dans le secteur du lac de la Montagne. « Les vents pourraient l’amener vers le lac Daigle », a indiqué M. Beaupré. Pour l’autre incendie, il relève de Rio Tint IOC.

Si déjà quatre avions de la SOPFEU sont en opérations sur le premier site, le maire a demandé que du renfort soit envoyé. Il a d’ailleurs passé son message à la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Ce qui pourrait inquiéter, c’est si le feu gagne du terrain et qu’à chaque heure il se rapproche de la ville alors qu’il est présentement à 10 kilomètres.

La Ville de Sept-Îles a ouvert son centre de coordination de mesures d’urgence et sa cellule de crise pour faire face à toutes éventualités.

M. Beaupré a rappelé que les villégiateurs autour des endroits touchés par les feux de forêt sont invités à quitter le secteur.

La SOPFEU et les autres intervenants doivent y aller d’une mise à jour de l’évolution à 15h. « On n’est pas en mode panique, ni pour alerter la population, mais si on perd du kilomètre à chaque heure, tout est possible », a dit le maire, qui garde espoir que le feu soit maîtrisé. Des évacuations ne sont pas écartées.

À travers la situation des feux de forêt, le maire multiplie aussi les rencontres en lien avec la fermeture du pont Touzel.