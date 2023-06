Un feu de forêt déclaré aux environs du Lac Daigle et du lac des Rapides

La Société de protection des forêts contre le feu rapporte un nouvel incendie à une douzaine de kilomètres au nord de Sept-Îles. On ne connaît pas son ampleur exacte, mais le lac des Rapides et le secteur du lac Daigle sont concernés. La SOPFEU ignore encore la cause du feu qualifié de « hors contrôle ».

La SOPFEU est en discussion avec la Sécurité civile, à savoir si des évacuations seront requises.

Les flammes ont été rapportées vers 17h, mercredi. Un avion-citerne et un hélicoptère de la SOPFEU seront en action jusqu’au coucher du soleil. Les opérations reprendront aux environs de 5h, jeudi matin.

« En général, on peut s’attendre à une accalmie au courant de la nuit, étant donné qu’il y a plus de fraîcheur », a indiqué la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy, en soirée.