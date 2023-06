Alex Vigneault a toujours la passion

Alex Vigneault commence à être un habitué des CrossFit Games. Il y prendra part pour une sixième fois cet été.

Le Cayen d’origine a obtenu son billet pour le rendez-vous planétaire à Madison, au Wisconsin. C’est une neuvième place lors de la demi-finale de la section est de l’Amérique du Nord qui lui donne cette opportunité.

L’événement se tenait il y a une dizaine de jours, à Orlando, en Floride.

Même s’il recommence en quelque sorte à zéro chaque année, l’athlète qui aura 31 ans le 5 juin soutient que la pression diminue au fil des étapes.

« Les Games, c’est plus de diversité. »

Des Open à l’étape des demi-finales, Alex Vigneault mentionne que ça devient de plus en plus lourd côté charges. Et il y a aussi la relève qui se pointe.

« Les jeunes commencent à pousser », assure-t-il.

Celui qui réside à Sept-Îles depuis près de quatre ans se dit encore dans le coup.

« J’ai encore de l’amélioration. Je ne vois pas de facteur d’âge. Quand je verrai que je ne progresse plus, ça sera le temps d’arrêter. Mais je continue d’avoir de nouveaux records personnels », soutient-il.

Le sportif se dit encore très passionné par le CrossFit et il a aussi le soutien familial.

« Ça serait mentir de dire que c’est facile de jongler avec la job, les enfants et l’entraînement. Ce sont trois sphères chargées. Si ma blonde (Alice Guérin) n’était pas autant dédiée, ça ne passerait pas. Elle aime ça autant que moi. On partage ça ensemble. »

La vie d’Alex Vigneault tourne ainsi autour de ces trois aspects-là.

« Je n’ai pas le temps de prendre une bière ou de jouer au hockey, même si je m’en ennuie. Je m’entraîne pour être le meilleur au monde. Ce ne sont plus des sacrifices. Je suis tellement mindé pour ça. La passion est encore là. Je balance avec les réussites. »

S’il a déjà dit qu’il en avait encore pour deux ans, le discours d’Alex Vigneault a changé.

« Je ne suis pas quelqu’un qui se projette loin. Je ne me mets pas d’années, je vais le sentir quand ça sera le temps. »

Il se dit d’ailleurs confiant pour les CrossFit Games qui auront lieu du 1er au 6 août.

Celui qui est policier pour la Sûreté du Québec — poste de la MRC de Sept-Rivières pourra mettre toutes ses énergies, ou presque, à l’entraînement pour les deux prochains mois. Il est en congé parental.

« Ça fait une énorme différence. Je suis plus mature et je connais mes limites à l’entraînement. Les Games, c’est un coup de dés. Il faut arriver sur une bonne vague. »

Les prochaines semaines d’Alex Vigneault seront intenses. Il s’entraînera de sept à huit heures par jour, se donnant une journée de repos par semaine.

« Ça va être beaucoup de technique, du peaufinage, de la natation. Je vais augmenter le volume et resserrer l’alimentation et le sommeil pour récupérer. »

Le meilleur classement d’Alex Vigneault aux mondiaux de CrossFit est une huitième place en 2021.