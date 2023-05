(Photos et vidéos) 205 filles actives se rassemblent à la polyvalente des Baies

Ce sont 205 Nord-Côtières âgées de 12 à 17 ans provenant de cinq écoles secondaires de la région qui se sont rassemblées pour pratiquer l’activité physique dans le plaisir de bouger.

Les célébrations Fillactive se sont tenues dans six villes du Québec pour clôturer leurs évènements à Baie-Comeau. Le mardi 30 mai, sur le terrain d’athlétisme de la polyvalente des Baies, les adolescentes ont pu s’initier à une dizaine d’activités différentes dont les parcours de 2,5 km, 5 km et 10 km à marche ou à la course simplement pour le plaisir de bouger sans chronomètre.

Le rassemblement a débuté avec un échauffement de Zumba dirigé par la professeure Mélanie Tremblay et la journée a été animée par la représentante de la Côte-Nord de Fillactive, Marion Hamel.

Selon statistiques Canada, les enfants et les jeunes d’âge scolaire âgés de 5 à 17 ans, 13 % des garçons et 6 % des filles faisaient au moins 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse chaque jour, comme le recommandent les directives.

Le site internet de Fillactive précise également que 9 filles sur 10 ne sont pas suffisamment actives à l’adolescence. La pression de performance, la timidité, la puberté et la comparaison fille et garçon pourrait être à l’origine de cette sédentarité.

Le plaisir était au rendez-vous.

Tous les départs de course ou de marche se sont déroulés dans le plaisir.

Marion Hamel a animé les départs de marche et de course en plus de la journée d’activités.

