Martine Gonthier brille chez les maîtres

La Septilienne Martine Gonthier a brillé aux Championnats canadiens des maîtres de natation en fin de semaine dernière à Calgary.

Seule représentante du Club de natation de Sept-Îles, elle a remporté pas moins de cinq médailles en plus de terminer au pied du podium pour deux épreuves.

Celle qui nageait chez les 70-74 ans a décroché l’or aux 50, 100 et 200 m brasse, a remporté l’argent au 100 m quatre nages et a gagné le bronze au 50 m dos.

Quelque 620 nageuses et nageurs en provenance de 89 clubs au pays prenaient part à la compétition.

Les Championnats canadiens des maîtres se déroulaient au MNP Community & Sport Centre de Calgary, un complexe sportif très enviable avec ses deux piscines de 50m pouvant se scinder en quatre de 25 m, un bassin de plongeon de 20 m, un bassin chaud pour les cours aux enfants, un bassin glacé pour la récupération et un spa.

« Dans le même complexe, il y a une piste d’athlétisme suspendue. En dessous et autour, tout ce qu’il faut pour l’entraînement cardio et musculaire et au centre de ça trois gymnases doubles », a fait savoir Mme Gonthier.