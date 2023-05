Un ancien de Sept-Îles ouvre un PFK à Baie-Saint-Paul

Yves Simard et Perry Marcoux ont confirmé au Charlevoisien l’ouverture d’un PFK à Baie-Saint-Paul

L’offre de restauration gagne un joueur à Baie-Saint-Paul. Un PFK ouvrira ses portes en décembre. Il sera situé dans un local de l’immeuble qui abrite la station-service dépanneur Shell du boulevard Monseigneur-De Laval.

C’est Perry Marcoux qui opèrera le restaurant. Il en a déjà deux et en ouvrira trois autres à Baie-Saint-Paul, aux Galeries de la Capitale et à Beauport « J’aime Baie-Saint-Paul. Qui n’aime pas Baie-Saint-Paul », ajoute-t-il. « J’ai la combinaison gagnante ici. Il y avait une opportunité et le lieu est très bien situé à l’intersection de la route 138 », continue ce natif de Sept-Îles.

Le PFK de Baie-Saint-Paul occupera un espace de 1820 pieds carrés. Au départ, c’est un A&W qui devait s’y installer. La chaine n’a pas fait une croix sur Baie-Saint-Paul. « Elle s’installera dans l’écoquartier des Moissons. Le restaurant sera plus grand. La recherche d’un franchisé se poursuit », explique le promoteur Yves Simard propriétaire des deux sites.

Ouvrir ce restaurant PFK représente un investissement de 1 M$. Des travaux d’aménagement de l’espace seront nécessaires et il faut équiper le restaurant qui aura son service à l’auto et une salle à manger. « Avec les nouvelles friteuses, le poulet goûte comme il y a 30 ans », lance le dynamique Perry Marcoux qui « aime voir les clients repartir avec un sourire. Le poulet frit, c’est une source de bonheur ».

Le franchisé PFK reconnait que le recrutement de travailleurs est un défi. « Je ne ferai pas de maraudage parce que je n’aimerais pas en subir. À Québec, nous avons embauché 70 personnes en un an. Déjà, un cuisinier veut déménager à Baie-Saint-Paul. Je compte embaucher des gens de la place qui s’impliqueront aussi dans le milieu. PFK Baie-Saint-Paul sera un bon citoyen corporatif », termine celui qui a travaillé pendant 13 ans pour Tim Hortons avant de changer de bannière pour celle de PFK.