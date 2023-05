Le Husky en mode Jamboree

C’est devenu une tradition depuis quelques années. Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles couronne son année en participant au Jamboree de Québec. C’était le cas encore une fois le week-end dernier.

Les cadets ont été les premiers à sauter sur le terrain parmi les deux formations septiliennes. Et il faisait chaud. « On pratiquait à 3 ou 4 degrés et là on jouait à 30 degrés. C’était de l’adaptation pour nos gars », a souligné l’entraîneur-chef, Jean-Pierre Lord.

Sa troupe a gagné un match (1-0 contre les Harfangs de Jonquière) et a perdu ses trois autres (1-0 contre le Mistral de Mont-Joli et les Huskies de Charlesbourg et 3-1 contre l’Express de Québec).

Peu importe les résultats, le Husky a respecté le plan de match. « Le mot d’ordre était d’avoir du fun, d’exécuter comme il faut et que les gars se présentent. C’est ce qui a été fait. On s’est fait battre par plus fort que nous et c’était des matchs physiques », a ajouté l’entraîneur, qui voulait voir l’évolution de ses jeunes en vue de l’an prochain.

Du côté des juvéniles, le dossier du Husky au Jamboree est de deux victoires (3-1 vs les Faucons de Chibougamau et 3-2 vs les Gothics de Trois-Rivières), une nulle (3-3 vs l’Express de Québec) et un revers (2-1 vs Mistral de Mont-Joli)

L’entraîneur-chef Luc Turner a laissé entendre que sa formation avait disputé de bons matchs et affronté de belles équipes. « Nos gars ont bien performé. »

Pour l’ensemble des deux équipes, les joueurs du Husky de secondaire 1, 2 et 3 n’ont pas fini leur saison de football. Ils recevront la visite de la formation de l’école des Bâtisseurs de Kénogami pour un Jamboree les 10 et 11 juin.

Pour l’avant-midi, ce sont les entraîneurs locaux qui dirigeront les entraînements des deux clubs. Pour l’après-midi, ce sera l’inverse. En soirée, tous analyseront les séquences sur vidéo. Le lendemain, le Husky et les Harfangs s’affronteront lors de matchs amicaux.

Par ailleurs, les recrues du Husky de la 6e année du primaire auront droit à quatre pratiques d’ici la fin de l’année scolaire.