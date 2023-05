La Ville veut revoir son réseau cyclable

Qu’en est-il du réseau cyclable à Sept-Îles? Une question qui s’imposait, notamment avec le chantier majeur en cours à l’Hôpital de Sept-Îles et le détour nécessaire, alors que la piste cyclable de la rue du Père-Divet est non accessible dans le secteur (entre De Quen et Gamache).

La Ville de Sept-Îles repensera son réseau cyclable, a fait savoir Michel Tardif, directeur général par intérim et directeur des travaux publics.

Pour ce qui est du chantier en cours à l’hôpital de Sept-Îles, des panneaux de signalisation invitent les cyclistes à se diriger vers la rue Régnault, et non Napoléon, en raison de travaux majeurs qui seront lancés dès la mi-juin sur cette artère.

Il n’est pas dans les intentions de la municipalité de procéder à un lignage pour le détour. Michel Tardif a indiqué qu’une rencontre est prévue avec la direction du CISSS pour en savoir davantage sur les projets pour l’urgence. Le comité de circulation sera aussi présent. « On veut savoir ce qu’on peut faire pour les aider au niveau de la circulation. »

Il a aussi mentionné que la rue Smith entre Comeau et Saint-Laurent restera aussi sans lignage vu sa largeur.

Le comité de circulation et la Ville de Sept-Îles iront d’une réflexion au cours de l’été au sujet du réseau cyclable. « Comment on peut repenser le réseau autrement? », a questionné le directeur. Des changements impliquent toutefois des coûts.

M. Tardif est cependant d’avis que le réseau ne dessert pas bien les jeunes, faisant référence au corridor de l’avenue Gamache où se retrouvent quatre écoles à proximité, soit Mgr-Blanche, Gamache, l’IESI et Marie-Immaculée.

Le directeur dit aimer l’axe de la rue du Père-Divet du fait qu’il est central et qu’il soit large, permettant aussi les marcheurs et autres utilisateurs

Dans sa réflexion à venir, la Ville se penchera aussi sur les recommandations pour un réseau cyclable amélioré 2.0 déposé par Sept-Îles Vélo-Cité.

L’organisme s’était vu fermer la porte par deux fois dans le passé sous d’anciennes administrations municipales. À cette époque, il défendait catégoriquement les « pistes » unidirectionnelles.

Le directeur général par intérim a aussi mentionné que la Ville demandera au consultant pour le prolongement du réseau d’aqueduc jusqu’à Maliotenam de voir la possibilité qu’il y ait un chemin d’entretien en bordure de la route 138, permettant ainsi une piste cyclable.