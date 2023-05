Un travail d’été rêvé pour Mia Dupré

Fin février, on vous a parlé de deux Septiliennes qui aspiraient à pouvoir faire des sauvetages à l’image de ceux dans la mythique série Alerte à Malibu. Ce sera du rêve à la réalité pour l’une d’entre-elles. Mia Dupré passera son été à Ocean City, au Maryland.

La finissante au Cégep de Sept-Îles agira comme sauveteur national océanique sur les très reconnues plages de la station balnéaire de la côte est des États-Unis.

Elles sont tellement prisées, que des gens de partout dans le monde veulent y travailler.

Mia Dupré avait déjà souhaité travailler sur les croisières, mais « je suis tombée amoureuse du sauvetage océanique. C’est un défi de plus que je me donne. Ça va être vraiment cool et malade comme expérience. »

Même si elle sera loin de sa famille et de ses amis, et qu’elle s’en ennuiera, « je vais triper et je me ferai de nouveaux amis. Je vais vivre dans une maison avec 16 personnes (des sauveteurs) venus de partout. »

Mia Dupré débarquera à Ocean City au début juin. Dès le 18 juin, c’est une semaine intense de formation, « Rookie patrol », qui est au programme.

Que fera-t-elle en attendant là-bas? « Je n’aime pas ça ne rien faire, donc je me suis trouvé une job pour deux semaines. »

Elle travaillera dans la crèmerie de la fille du capitaine de la patrouille.

C’est lors d’une journée de camp, durant de la semaine de relâche en mars, que la femme de 18 ans a su qu’elle avait son poste. Pour agrémenter le tout, elle s’était offert quelques jours à Washington avant, suivi d’autres à New York, avant de rentrer au bercail.

Comme son père

Ce goût de l’aventure, Mia Dupré l’attribue à son père Pierre, qui a beaucoup voyagé.

« Il a déjà été trois mois en Afrique. Mon but, c’est de voir le plus de culture possible », a exprimé la Septilienne.

Elle a déjà été au Mexique, en République dominicaine et au Costa Rica.

Quelle sera la suite après Ocean City? Mia Dupré est toujours en attente pour entrer en aviation à Chicoutimi. Ses autres options, ce ne sont pas un plan B, mais Z comme elle dit.

Il y a notamment le génie physique à la Polytechnique à Montréal, ou à l’Université Laval.

« Pilote, c’est une job que tu ne peux pas t’ennuyer en faisant ça. Ça m’intriguait plus jeune. Il y a un ami de mon père qui m’avait amenée en avion et depuis ce jour, j’ai perdu tout intérêt pour tout autre métier. C’était clair que c’était ce que je voulais faire plus tard. »

Récompensée

À travers les emplois qu’elle occupait lors de sa dernière année collégiale, Mia Dupré s’est aussi démarquée dans les murs du Cégep de Sept-Îles.

Il y a dix jours, elle a été récompensée du prix Christian Proulx lors du Mérite Étudiant 2023, prix visant à perpétuer la mémoire d’un étudiant qui a fréquenté le collège.

« Son intérêt pour les études, son implication et son attitude dans les sports, son respect d’autrui et son leadership naturel faisait de lui un étudiant apprécié de tous. Cette bourse vise donc à reconnaître les qualités d’un étudiant qui se rapproche de cet idéal », a indiqué Jinny Beaudin pour décrire le prix.

À cet honneur s’en ajoutera un autre le 27 mai, la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour l’implication scolaire et communautaire de Mia Dupré.

Elle a notamment mis sur pied une équipe collégiale de natation en travaillant avec Caroline Mailloux et elle était l’élève désignée pour faire partie du comité de programme de sciences de la nature et du comité de refonte du même programme.

« J’espère que d’autres continueront ce que j’ai fait pour l’équipe de natation. »

Pourquoi s’impliquer autant?

« Redonner au prochain. J’en fais beaucoup, mais j’ai l’impression de ne rien faire », a conclu celle qui se dit plus fière du prix Christian Proulx, puisqu’il s’agit d’une reconnaissance en l’hommage de quelqu’un.

Pour la médaille du Lieutenant-Gouverneur, ce sont des enseignants qui ont soumis sa candidature.