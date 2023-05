Investissement Québec soutient 11 entreprises nord-côtières

Investissement Québec est de passage sur la Côte-Nord dans le cadre de sa tournée Productivité innovation, qui à terme aura amené ses gestionnaires à la rencontre d’entreprises dans une trentaine de villes du Québec.

La tournée était à Baie-Comeau mercredi et s’arrêtera à Sept-Îles jeudi. La société d’État a profité de l’occasion pour annoncer son soutien à 11 entreprises de la région, par un appui financier totalisant 4,7 millions de dollars.

À Uashat, Atikuss touchera un montant pour soutenir l’automatisation d’une partie de sa chaîne de production.

Investissement Québec accompagne plusieurs entreprises qui se tournent vers cette solution pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe partout.

« Ce qu’on veut beaucoup démontrer, c’est qu’en s’automatisant, en robotisant, numérisant, on est en mesure de venir contrer cette pénurie », a affirmé Julie Simard, directrice régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord chez Investissement Québec. « Automatiser, ça ne signifie pas de mettre à pied du personnel, bien au contraire, on va prendre ces employés qui étaient dans des postes qui n’étaient pas nécessairement enivrants, pour les déplacer dans des postes plus intéressants, mieux rémunérés et qui leur permettront de croître au sein de leur entreprise », a-t-elle souligné.

Les problèmes de main-d’œuvre sont palpables partout au Québec, selon la société, mais sur la Côte-Nord on les ressent particulièrement avec un taux de chômage autour de 3 %, comparativement à une moyenne de 4,2 % ailleurs en province.

Aider la relève

Parmi les entreprises nord-côtières soutenues, trois obtiennent des fonds pour leur projet de relève.

Le distributeur de pièces automobiles et de produits sanitaires de Sept-Îles et Port-Cartier, GDL Distribution, touchera 1,77 M$ en prêt des fonds propres d’Investissement Québec. Location Larin de Port-Cartier obtient un prêt de 950 000 $ et OK Pneus Havre-Saint-Pierre en touchera un de 540 000 $.

« On est en mesure de financer des transactions de relève, il faut que les entreprises soient au courant qu’on est là pour ça », a dit Mme Simard.

« On ne va pas nécessairement trouver ou chercher des releveurs, ce n’est pas notre mandat premier (…) Cependant, ça n’exclut pas que si l’on considère qu’il pourrait y avoir un maillage entre deux entreprises ou individus qu’on connait, on puisse faire un rapprochement entre les deux. Nos interventions sont toujours dans l’optique de garder les entreprises au Québec », a-t-elle précisé.

Entreprises de la Côte-Nord aidées

AEM Lab – Pointe-aux-Outardes

Atikuss — Uashat

Aquaculture l’Indigène – Longue-Rive

Les Crabiers du Nord — Portneuf-sur-Mer

GDL Distribution — Sept-Îles/Port-Cartier

Location Larin — Port-Cartier

La Distillerie Québec North Shore — Chute-aux-Outardes

Lefebvre Industri-AL — Baie-Comeau

Le Manoir du café — Baie-Comeau

Métal 7 — Sept-Îles

OK Pneus Havre-Saint-Pierre