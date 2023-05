Les inscriptions pour le Mamu sont en cours

Adeptes de course à pied, commencez à vous préparer pour le 2 juillet. C’est la date de la 11e édition du Marathon Mamu, l’événement organisé par Roger Vachon.

Les épreuves présentées sont les mêmes que l’an dernier, soit le 42,2 km, le 21,1 km, le 10 km (marche ou course), le 5 km (marche ou course), le 2,5 km (marche ou course) et le 1 km pour les plus jeunes.

« Cette année encore, nous mettons l’emphase sur le thème Vérité et Réconciliation. Il y aura une marche de 2 km dans le but de rassembler les cultures », mentionne M. Vachon. Vous êtes donc invités à former des équipes de deux (un allochtone avec un autochtone) pour y participer (gratuitement).

Pour plus d’informations et inscriptions : https://inscriptions.sportchrono.com.