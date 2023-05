10 magasins de la Côte-Nord seront dotés du programme de récompenses Moi

Dès le 25 mai, 10 magasins Super C, Brunet et Jean Coutu de la Côte-Nord seront dotés officiellement du programme de récompenses Moi, déployé par METRO inc.

« Plus personnalisé et plus généreux », selon l’entreprise, Moi est une évolution du programme metro&moi. Il permettra aux consommateurs d’accumuler des points et de les échanger instantanément à la caisse afin d’économiser davantage sur leurs produits essentiels du quotidien.

« Le lancement de Moi marque une étape majeure dans la stratégie numérique globale de l’entreprise alors que la clientèle profitera pleinement pour la première fois de la complémentarité de nos réseaux d’alimentation et de pharmacie », souligne Alain Tadros, vice-président marketing chez METRO.

Il sera dorénavant plus facile pour la clientèle d’accumuler et d’échanger des points pour économiser sur

ses achats d’épicerie ou de santé-beauté.

« Des points seront octroyés pour chaque dollar dépensé dans les cinq enseignes participantes. À cela s’ajoutent des offres personnalisées, des points supplémentaires en circulaire et en magasin, des prix spéciaux pour les membres et des concours exclusifs permettant d’accumuler des points plus rapidement », explique l’organisation par voie de communiqué.

Le programme permet maintenant de se récompenser plus facilement et au moment de son choix, en

échangeant instantanément les points à la caisse dès que le solde atteint 500 points. Il n’est plus

nécessaire d’attendre un chèque-récompense pour économiser.

Au total, le programme de récompenses Moi sera disponible dans plus de 900 magasins d’alimentation et pharmacie à travers le Québec.

Rappelons que le réseau des pharmacies Jean Coutu s’est retiré du programme AIR MILES pour rejoindre

la coalition Moi.

Adhésion au programme

L’adhésion au programme est simple et rapide, il suffit de visiter le site programmemoi.ca ou de télécharger les applications mobiles des enseignes participantes pour accéder à la carte numérique Moi et obtenir des offres personnalisées de chacune des enseignes.