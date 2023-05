Manon McGraw recherche l’amour à Cœur de trucker 

Il existe plusieurs façons de trouver l’amour en 2023. Manon McGraw, infirmière clinicienne à l’hôpital de Baie-Comeau, s’est tournée vers l’émission Cœur de trucker pour rencontrer son âme sœur, celui qui la suivra dans sa fougue quotidienne.

Comment lui est venue l’idée de s’inscrire à cette téléréalité ? « Mes amies de Baie-Comeau m’ont encouragée à le faire, raconte-t-elle à l’autre bout du fil, juste avant un quart de travail. »

Elles souhaitent que la quarantenaire qui réside aux Îles de la Madeleine déménage ses pénates en territoire manicois. « J’ai dit que pour que je déménage, ça me prend un homme qui est capable de me suivre dans la vie. Je suis quelqu’un qui bouge », rigole la candidate.

Quand ses amies ont pris connaissance du portrait de Jean-Guy junior, inscrit à Cœur de trucker, « elles ont dit voilà ton homme idéal », rapporte Mme McGraw. « Il ne s’attend pas qu’une femme l’attende à la maison à la semaine. »

L’infirmière clinicienne a finalement décidé de soumettre sa candidature en juillet et un mois plus tard, elle était convoquée à une entrevue à Québec. « J’ai su en septembre que j’étais sélectionnée. Je devais faire mes valises et partir pour l’Alberta », se remémore-t-elle.

Familière avec le monde artistique, en raison de sa carrière parallèle de chanteuse country, Manon McGraw n’a pas été trop dépaysée devant les caméras. Elle a passé une semaine en Alberta pour les tournages auprès de sa possible âme sœur.

« Ce que je ne savais pas, c’est que j’étais une surprise pour Jean-Guy. Il n’avait pas vu mon profil, il ne savait rien de moi quand je suis arrivée. Mais, ç’a cliqué tout de suite entre nous deux », assure la Baie-Comoise d’adoption, qui ne peut vendre la mèche sur la finalité de l’émission.

Au total, le camionneur de Sainte-Sophie recevait cinq candidates. Manon McGraw, à ce moment-ci des épisodes présentés, est dans le top 3. Si elle ne peut rien divulgâcher, la participante peut toutefois confirmer qu’elle a adoré son expérience.

« Ils m’ont sortie hors de ma zone de confort complètement. Je fais partie de la vie artistique, je suis habituée de parler avec les gens, mais ça, c’est une autre paire de manches. On entre vraiment dans ta vie personnelle, sentimentale, séduction. Il faut être à l’aise », témoigne Mme McGraw, qui souligne au passage le grand professionnalisme de l’équipe de production.

L’émission Cœur de trucker, animée par l’humoriste P-A Méthot, se veut une façon d’aider les camionneurs à trouver l’âme sœur, eux qui sont souvent sur la route, loin de la maison, et qui travaillent selon des horaires atypiques.

Cette téléréalité, dans le même type que L’amour est dans le pré, met en vedette trois camionneurs et une camionneuse. Les épisodes de 48 minutes sont diffusés les jeudis 21 h sur les ondes d’Unis TV. Il est aussi possible de les regarder via le site www.tv5unis.ca. Une deuxième saison a déjà été confirmée et les inscriptions sont lancées jusqu’au 31 mai.

La rencontre entre Manon et Jean-Guy a donné lieu à un véritable coup de foudre. Photo : Courtoisie