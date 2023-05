Une association de femmes veut redonner à la communauté

L’Association des Femmes Unies de Sept-Îles (AFUSI), qui a vu le jour il y a environ deux mois, souhaite faire rayonner la femme au travers d’activités sociales et caritatives visant à redonner à la communauté tout en créant des ponts entre les cultures.

L’Association regroupe actuellement une soixantaine de femmes de diverses communautés présentes à Sept-Îles. Dix d’entre elles siègent sur le conseil d’administration. On compte parmi celles-ci des femmes québécoises, innues, africaines.

« Le premier objectif est de réunir et faire rayonner la femme », dit Fatima Zongo, présidente de l’AFUSI.

Elle explique que les hommes et les enfants seront aussi impliqués dans les activités.

Les femmes souhaitent redonner à la communauté, en offrant un soutien aux aînés et aux femmes atteintes de maladies incurables.

Puisque Mme Zongo travaille à la résidence Gustave-Gauvreau, elle connaît bien les besoins des résidents. L’Association prévoit rendre visite aux personnes âgées pour leur offrir des pantoufles et des couvertures grâce à l’argent récolté via les activités. D’autres visites auprès des aînées pourraient avoir lieu au cours de l’été.

« Il y a des résidents qui seront heureux de recevoir ces cadeaux », dit-elle.

En juin, trois activités sont à l’horaire dans le cadre du premier Festival des Arts et de la Culture de Sept-Îles. Un tournoi de soccer féminin aura lieu au terrain synthétique, le samedi 3 juin, une exposition et vente de produits artistiques les 10 juin et 11 juin au Centre des congrès et une soirée dansante avec dégustation de produits variés, le 10 juin.

Par ailleurs, en avril, l’Association a eu la chance de participer à la dernière rencontre de la tournée régionale de Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. La ministre a rencontré les divers organismes qui œuvrent dans l’intégration interculturelle.

« Ce fut une belle opportunité de faire connaître notre mission et nos objectifs. »