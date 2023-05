Une serre problématique au lac Daigle

Patrick Bergeron, propriétaire de la micro ferme le Petit jardin du nord, dénonce la MRC de Sept-Rivières et prétend que cette dernière lui met des bâtons dans les roues pour son projet de construction d’une nouvelle serre.

Située au lac Daigle, l’entreprise se spécialise dans la production de sauces piquantes à partir de légumes qu’elle produit elle-même. On y fait pousser principalement des piments, des tomates, du céleri, de l’oignon, de l’ail et des carottes.

Pour augmenter sa production de légumes, M. Bergeron souhaite bâtir une nouvelle serre.

Selon ce dernier, pendant qu’il effectuait ses requêtes auprès de la MRC, on lui a fait savoir qu’il ne pourrait pas construire.

« Au début, lorsque j’ai entrepris les démarches, il ne semblait pas y avoir de problème pour obtenir mon permis. Ensuite, on m’a rappelé pour me dire que je ne pouvais pas avoir mon permis et quand je demandais pourquoi, on ne me donnait pas de raison », dit-il.

L’entreprise a démarré la production en 2019. Il y a déjà deux autres serres sur le site, ce qui fait que M. Bergeron ne comprend pas pourquoi cette nouvelle serre est problématique.

Sa construction est importante pour lui, parce qu’elle permettra d’augmenter la production de sauces piquantes et d’ainsi assurer une certaine rentabilité à l’entreprise.

« Si je n’ai pas cette nouvelle serre, je ne pourrai pas faire pousser assez de piments et de tomates pour toutes les sauces que je veux faire. Il faudra que je fasse venir des légumes de l’extérieur », affirme Patrick Bergeron.

Il envoie comme message à la MRC de favoriser l’agriculture.

« Ce n’est pas parce qu’on n’est pas en zone agricole que ça ne peut pas le devenir. On s’entend que le lac Daigle, ce n’est pas considéré comme une terre agricole, mais une fois les roches enlevées, s’est une belle terre pour les piments et les tomates », souligne le propriétaire du Petit jardin du Nord.

« J’encourage la MRC à favoriser l’agriculture régionale plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues », conclut-il.

Le projet n’est pas refusé, dit la MRC

De son côté, la MRC de Sept-Rivières précise que dans ce projet de construction d’une nouvelle serre, l’un des enjeux est le fait que le propriétaire a commencé les travaux sans avoir obtenu un permis.

Le directeur de l’aménagement pour la MRC, Philippe Gagnon, spécifie aussi que l’organisation supramunicipale n’a pas encore statué à savoir si elle allait octroyer le permis, le dossier étant toujours à l’étude.

« À la base, nous, on n’est pas chaud à donner l’aval à quelqu’un qui fait des travaux sans permis, mais il n’y a rien qui empêche que sa construction soit conforme à la réglementation et qu’il puisse se conformer avec la MRC. Pour l’instant, le dossier est encore à l’étude », explique M. Gagnon.

À noter que le projet de serre est financé en partie par l’Union des producteurs agricoles (UPA).

L’organisation est au courant de la problématique concernant le Petit jardin du nord.

Elle analyse actuellement le dossier pour voir quel support elle pourra apporter.