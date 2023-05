60 ans pour l’École de ballet de Sept-Îles

Le spectacle annuel de l’École de ballet marquera ses 60 ans. Elle figure parmi les doyennes des organisations culturelles de Sept-Îles.

L’École de ballet permet depuis déjà 60 ans le développement des habiletés physiques, techniques et sociales des jeunes via la danse, et ce, dès l’âge de trois ans. Les danseurs qui pratiquent avec passion divers styles de danse présenteront le fruit de leur travail lors du spectacle annuel le 20 mai,19 h, à la Salle Jean-Marc-Dion.

Le spectacle se déroulera en deux parties. La première partie intitulée « Martine, petit rat de l’Opéra » est exclusivement consacrée au ballet classique. Cette portion du spectacle mettra de l’avant le cheminement d’une danseuse allant de ses premiers pas jusqu’aux chorégraphies sur scène.

En deuxième partie « Le rythme de chez nous ». Sur des musiques d’artistes d’ici, les danseurs présenteront des numéros de jazz, de hip-hop et de moderne.

Danser pour la vie

Certains danseurs de l’École de ballet de Sept-Îles ont choisi de danser à titre professionnel.

Louise Laforge, directrice artistique de l’organisation depuis 33 ans, a fait ses débuts à l’École de ballet de Sept-Îles à l’âge de six ans. Elle est partie en secondaire 1 pour l’école Pierre-Laporte. Elle est revenue, puis repartie pour suivre une formation en enseignement à l’École supérieure de ballet du Québec pour le ballet classique.

On compte aussi Julie Lebel qui est maintenant chorégraphe dans la région de Vancouver, Liane Thériault est danseuse professionnelle.

Olivier Arseneault multiplie ses présences sur scène en tant que danseur professionnel. Il était de retour à Sept-Îles dimanche, pour émerveiller les Nord-Côtiers lors du spectacle de clôture des festivités du 30e anniversaire de la Salle de spectacle.

Marilyne Cyr a étudié à l’École supérieure de ballet du Québec et vit de la danse. En mars, elle était sur scène à la Salle Jean-Marc-Dion en tant que danseuse dans Perles. Karine Gagné gagne aussi sa vie grâce à la danse.