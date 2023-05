Six médailles pour Florence Turbide à la Coupe des régions

Le Club de natation de Sept-Îles (CNSI) a fait le plein de médailles en fin de semaine à Chicoutimi alors que se tenait la deuxième Coupe des régions.

Lors de la compétition regroupant 140 jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, douze des quatorze jeunes du CNSI ont remporté au moins une médaille.

Au total, en individuel, c’est une récolte de 31 médailles (10 or, 8 argent, 13 bronze). À cela s’ajoute douze médailles lors des relais (4 or, 5 argent, 3 bronze).

En individuel, Florence Turbide a été la plus décorée avec six médailles. Emmanuelle Caron et Leelou Vollant en ont décrochées chacune quatre. Le club hôte, Chicoutimi, a dominé la compétition.

La prochaine compétition au calendrier est la finale régionale des Jeux du Québec du 21 mai à Port-Cartier, étape de sélection du rendez-vous provincial qui aura lieu en juillet à Rimouski.

Liste des médaillés individuels du CNIS à la Coupe des régions

Emmanuelle Caron : 2 or, 1 argent et 1 bronze

Leelou Vollant : 2 or, 1 argent et 1 bronze

Mylee Charrette : 2 or

Florence Turbide : 1 or, 2 argent et 3 bronze

Léo Philippon : 1 or, 1 argent et 1 bronze

Nathan Sergerie : 1 or, 1 argent et 1 bronze

Raphael Vachon : 1 or et 1 bronze

Léa Gaudreault : 1 argent

Laurie Marcoux : 1 argent

Louis Beaulieu : 3 bronze

Alice Bourassa : 1 bronze

Vincent Duchesne : 1 bronze