La délégation de nageurs port-cartois à la Coupe des régions, Alice Forest, Even Quessy, Léonie Fortin, Lou Philippe Bezeau et Léanne Essiembre. Photo courtoisie

Quatre fois l’or pour Even Quessy et Lou Philippe Bezeau

Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier comptait que cinq nageurs sur les 140 participants à la Coupe des régions du week-end dernier à Chicoutimi. Sa récolte fut fort intéressante.

Even Quessy et Lou Philippe Bezeau ont tous les deux grimpé sur la plus haute marche du podium à quatre reprises. Le premier a aussi ajouté une médaille de bronze à son palmarès.

Léonie Fortin est partie de la compétition avec six médailles pour sa collection, soit cinq d’argent et une de bronze.

Leanne Essiembre, avec une deuxième place et une troisième, ainsi qu’Alice Forest, avec une médaille de bronze, complètent la récolte port-cartoise.

Le Club les Cachalots accueillera les nageurs de la Côte-Nord cette fin de semaine pour la qualification en vue de la 57e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rimouski cet été. Les compétitions de natation se tiendront au premier bloc, soit du 22 au 25 juillet.