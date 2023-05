Des ministres « se moquent de la Côte-Nord », dit le PQ

La nomination d’un juge de la Montérégie à Sept-Îles a fait beaucoup réagir, la semaine dernière, dans le milieu juridique.

Le maire de Sept-Îles et ex-procureur de la Couronne a notamment fortement réagi sur sa page Facebook.

« Monsieur le Ministre, n’y avait-il pas de candidats et candidates ici à Sept-Îles, dans notre district judiciaire de Mingan, assez qualifié et avec une connaissance du milieu et de notre réalité pour accéder à ce nouveau poste ? », a-t-il écrit.

Notre demande d’entrevue auprès de Steeve Beaupré a été déclinée. Il ne souhaite pas commenter davantage la situation.

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a indiqué que bien qu’elle aurait préféré la nomination d’un avocat de la région, la décision entraînera une famille supplémentaire sur la Côte-Nord dans un contexte d’enjeu démographique.

« On va faire en sorte d’être accueillants », a-t-elle affirmé à la Presse.

Les propos ont fait sursauter le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Je regrette, mais quand un gouvernement est incapable de trouver une candidature de qualité sur la Côte-Nord et qu’on essaie de nous expliquer que c’est pour la démographie qu’on a fait cette nomination, c’est vraiment se moquer des gens de la Côte-Nord », a dit M. St-Pierre Plamondon, qui est également avocat.

Rappelant que le ministre de la Justice a annulé, à au moins quatre reprises, des appels de candidatures pour en commander de nouveaux, ayant pour effet d’exclure les candidats locaux précédemment sélectionnés par le comité indépendant de sélection, le chef péquiste est d’avis que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a contourné l’esprit des recommandations du rapport Bastarache.

« Il faut maintenant qu’un expert indépendant se penche sur l’aspect éthique de la situation », a-t-il conclu.