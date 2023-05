Le Centre d’action bénévole Le Virage et Autisme Côte-Nord feront équipe

L’Appui pour les proches aidants octroiera 280 000 $ pour soutenir les projets de deux organismes de la région, pour les soutenir dans leurs services dédiés aux proches aidants.

Le Centre d’action bénévole (CAB) Le Virage et Autisme Côte-Nord se partageront la somme de 280 000 $ pour réaliser leurs projets. Les deux organismes travailleront en partenariat afin de développer une offre bonifiée dans la région.

La somme octroyée permettra d’appuyer le centre de jour de répit et des cafés-rencontres qui permettront le transfère de connaissances et de formations. L’Appui estime que le projet permettra un total d’environ 864 heures de répit.

Plus concrètement, le CAB prêtera les locaux et s’occupera de l’aspect administratif tandis qu’Autisme Côte-Nord fournira l’expertise et les connaissances en plus d’être présent au centre de jour.

Des formations seront offertes en plus de sept ateliers de trois heures dans l’année et de trois activités de type café-rencontre pour discuter entre proches aidants en présence d’animateurs.

« L’appui pour les proches aidants est bien plus qu’un bailleur de fonds », souligne Guylaine Thériault, conseillère en développement régional à l’Appui pour la Côte-Nord.

« Sur la Côte-Nord, nous veillons au développement d’une offre de services adaptée aux besoins des communautés régionales et locales en œuvrant activement au soutien des personnes proches aidantes d’ici », ajoute-t-elle.

Cette année, les projets sélectionnés par l’organisme à but non lucratif « L’appui pour les proches aidants » s’adressent aux personnes proches aidantes d’enfants et d’adultes de moins de 65 ans en complément des projets de soutien aux proches aidants d’aînés.

« L’objectif est de joindre toutes les personnes proches aidantes, peu importe l’âge et la condition de la personne aidée », indique Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

« Nous voulons les toucher précocement, comprendre leurs besoins et les accompagner vers les ressources pouvant les soutenir tout au long de leur parcours », ajoute-t-il.

L’organisme offre gratuitement un service professionnel Info-aidant pour les professionnels et les proches aidants qui ont besoin d’informations, de références ou d’écoute. Pour les joindre, rendez-vous sur internet à lappui.org ou par téléphone au 1-855-852-7784.