Une usine de fabrication de maisons conteneurs à Sept-Îles

Est-ce que des conteneurs maritimes pourraient contribuer à réduire la pénurie de logements que connaît présentement Sept-Îles ? C’est ce que croit l’entreprise XCUBES qui veut développer ce concept dans la région.

C’est la pénurie de logements qui a motivé le propriétaire et fondateur de XCUBES, Guy Ellemberg, à venir établir la compagnie à Sept-Îles.

« Notre intention première sur la Côte-Nord est de développer des unités de multilogement », dit-il.

Il est convaincu que ce concept viendra réduire considérablement les coûts de construction ce qui permettra la création de logements.

« On parle de tout près de 50 % d’économie dans les régions éloignées où le coût de construction est très élevé », dit-il

Par exemple, dans la catégorie locatif, un appartement de deux chambres à coucher reviendrait à environ 167 000 $ dans un immeuble à logements de XCUBES. Actuellement, un investisseur peut s’attendre à payer entre 275 000 $ et 300 000 $, pour le même type de logement, selon M.Ellemberg.

Usine à Sept-Îles

C’est à Sept-Îles que XCUBES veut construire sa première usine. Selon Guy Ellemberg, la ville représente un lieu stratégique, en raison de l’accès à des lignes ferroviaires et aux routes maritimes qui permettront de développer l’entreprise partout sur la Côte-Nord.

La recherche est déjà lancée pour trouver un terrain qui permettra d’accueillir l’usine. Ultimement, elle pourrait construire jusqu’à 3 000 logements par année.

Et XCUBES voit grand. L’objectif de M. Ellemberg est de construire un million de logements abordables au Canada en 30 ans, grâce à une dizaine d’usines réparties sur le territoire.

Grâce à la fabrication en usine, cela permettra de réduire considérablement le temps de construction d’unités de logement, les coûts et le gaspillage, estime Guy Ellemberg.

Les conteneurs qui serviront à construire des habitations proviennent du port de Montréal. « Il s’agit de conteneurs qui sont en fin de vie, mais qui sont encore étanches », précise-t-il.

Une fois que les conteneurs sont reçus à l’usine, XCUBES commence leur transformation. Il procède à la découpe d’ouvertures pour les portes et fenêtres. Par la suite, il y a les travaux d’intérieurs touchant la plomberie et l’électricité. L’isolation extérieure du conteneur est également faite.

Une fois ces étapes complétées, l’entreprise peut amener le, ou les conteneurs sur le site pour compléter l’installation et les travaux de finitions extérieurs.

Rencontre avec les élus

XCUBES a rencontré les maires de Sept-Îles et de Port-Cartier le 3 mai dernier, pour leur présenter leur projet.

Appelé à commenter, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a affirmé qu’il pouvait effectivement s’agir d’une alternative pour créer de nouveaux logements et s’attaquer à la pénurie. Il ajoute que la Ville a quelques terrains à vendre et que la balle est dans le camp du promoteur pour développer ce projet.

XCUBES est aussi en pourparlers avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) dans l’objectif de développer des habitations qui pourraient accueillir de la main-d’œuvre. D’autres discussions sont en cours pour réaliser des habitations pour personnes âgées et/ou seules sur les territoires.

D’ailleurs, l’entreprise a un premier projet sur la table qu’elle souhaite commencer cet été, idéalement en juillet, à Sept-Îles.

Bien que la première phase de développement soit concentrée sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières, XCUBES entend offrir ses produits à l’ensemble de la Côte-Nord.

Ceux-ci sont facilement transportables par la route, par voie maritime ou ferroviaire. Il sera donc possible de livrer des unités dans des communautés plus isolées telles que Fermont, Schefferville, Blanc-Sablon, La Romaine et Natashquan.